Governo: riunione gruppo Iv Camera (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Adnkronos) – riunione del gruppo Iv della Camera nella pausa dei lavori d'aula. Italia Viva va verso la conferma dell'astensione sul voto di fiducia sull'intervento del premier Giuseppe Conte. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Noi chiediamo un governo che sappia governare meglio e siamo disponibili ... manteniamoci compatti". Alle 15 è prevista una riunione del gruppo.

