Governo: Conte, ‘in questi mesi maggioranza solida anche in passaggi critici’ (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen (Adnkronos) – “In questi mesi” la maggioranza di Governo è stata “solida anche nei passaggi critici”. Lo ha detto Giuseppe Conte alla Camera. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen (Adnkronos) – “In” ladiè stata “neicritici”. Lo ha detto Giuseppealla Camera. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

CarloCalenda : Il Governo #Conte era già debole prima. Come si possa pensare di mandarlo avanti senza maggioranza in Senato è cosa… - fattoquotidiano : L'INTERVISTA A LILIANA SEGRE “I medici mi sconsigliano, ma sento un richiamo fortissimo di dovere e indignazione pe… - matteosalvinimi : Maria Giovanna Maglie: «Questo governo ha fallito. Si vada alle elezioni, si vota in mezza Europa. Se Conte fosse r… - Giornaleditalia : Parla @GiuseppeConteIT alla #Camera a #Montecitorio 'Parlo a testa alta non per l’arroganza di chi ritiene di non… - DanAbno84717548 : ma di quale 'strategia, linearità e trasparenza dell'azione di governo' sta parlando questo ducetto in erba?… -