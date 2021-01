Ecobonus auto, ripartono gli incentivi statali: prenotazioni al via dal 18 gennaio (Di lunedì 18 gennaio 2021) ripartono gli incentivi dell’Ecobonus per l’acquisto di veicoli a ridotte emissioni, così come previsto dalla Legge di Bilancio 2019. Dal 1 gennaio 2021 sono disponibili oltre 700 milioni di euro per i cittadini per l’acquisto di veicoli a basse emissioni relativi sia alle categorie dei motocicli L1 e delle auto M1 sia alla nuova categoria dei veicoli commerciali N1. Dalle 10 di oggi, 18 gennaio, i concessionari potranno accedere alla piattaforma Ecobonus del MISE per inserire le prenotazioni relative all’acquisto di auto, mentre è già possibile prenotare quelli previsti per l’acquisto di moto di categoria L. Ecobonus 2021, prenotazioni al via dal 18 gennaio A dare il via al nuovo ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 18 gennaio 2021)glidell’per l’acquisto di veicoli a ridotte emissioni, così come previsto dalla Legge di Bilancio 2019. Dal 12021 sono disponibili oltre 700 milioni di euro per i cittadini per l’acquisto di veicoli a basse emissioni relativi sia alle categorie dei motocicli L1 e delleM1 sia alla nuova categoria dei veicoli commerciali N1. Dalle 10 di oggi, 18, i concessionari potranno accedere alla piattaformadel MISE per inserire lerelative all’acquisto di, mentre è già possibile prenotare quelli previsti per l’acquisto di moto di categoria L.2021,al via dal 18A dare il via al nuovo ...

ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Ecobonus #auto, da lunedì al via le prenotazioni (anche per gli scooter): fondo di 700 milioni - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #Ecobonus #auto, da lunedì al via le prenotazioni (anche per gli scooter): fondo di 700 milioni - consumatorirt : RT @MISE_GOV: #ecobonus 700 milioni di euro per l'acquisto di #veicoli #commerciali #motocicli #auto a basse #emissioni. Ai contributi già… - RassegnaZampa : #Ecobonus #auto, da lunedì al via le prenotazioni (anche per gli scooter): fondo di 700 milioni - TweetStudioPG : RT @MISE_GOV: #ecobonus 700 milioni di euro per l'acquisto di #veicoli #commerciali #motocicli #auto a basse #emissioni. Ai contributi già… -