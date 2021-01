Bimbo di 2 anni cade dal balcone | è grave Seconda tragedia in famiglia | cosa era successo nel 2017

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Bambino di duedal, è. Il piccolo è stato ricoverato in gravi condizioni in ospedale dopo essere caduto daldi casa, posto al secondo piano di una palazzina. Il fatto di cronaca è accaduto domenica 17 gennaio in via Parini, a Imperia Oneglia Imperia, in Liguria. Come riporta il quotidiano online Riviera24, stano alle prime informazioni il piccolo ferito ha 2ed è stato trasportato in codice rosso al Gaslini di Genova. Sembrerebbe che le sue condizioni non siano gravi anche grazie al fatto che non avrebbe picchiato di testa. La caduta si è verificata dal secondo piano di un condominio.Ladelaveva vissuto unapraticamente identica nel. Secondo quanto ...