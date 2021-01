Zingaretti: non è una caccia ai voti ma un appello alla responsabilità (Di lunedì 18 gennaio 2021) AGI - “Non c'e' una caccia ai responsabili, ma un appello alle persone responsabili, perché non siamo in un periodo normale. Con orgoglio dico che, alla luce del sole, faccio un appello alla responsabilità affinché si permetta di andare avanti. E' il omento della serietà, bisogna dare sicurezza e fiducia al Paese”. E' quanto chiede Nicola Zingaretti, segretario del Pd.“Confido che il Parlamento dia la fiducia” al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, auspica Zingaretti intervenendo nel corso della trasmissione di 'Live non è la D'Urso' su Canale 5. “Noi lotteremo perché ci sia un governo all'altezza della situazione", insiste. "Lancio l'appello a chi" in Parlamento vuole "caricarsi sulle proprie spalle" il Paese.“Ora andiamo avanti. ... Leggi su agi (Di lunedì 18 gennaio 2021) AGI - “Non c'e' unaai responsabili, ma unalle persone responsabili, perché non siamo in un periodo normale. Con orgoglio dico che,luce del sole, faccio unaffinché si permetta di andare avanti. E' il omento della serietà, bisogna dare sicurezza e fiducia al Paese”. E' quanto chiede Nicola, segretario del Pd.“Confido che il Parlamento dia la fiducia” al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, auspicaintervenendo nel corso della trasmissione di 'Live non è la D'Urso' su Canale 5. “Noi lotteremo perché ci sia un governo all'altezza della situazione", insiste. "Lancio l'a chi" in Parlamento vuole "caricarsi sulle proprie spalle" il Paese.“Ora andiamo avanti. ...

