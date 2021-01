VIDEO Biathlon | Julia Simon vince la mass start di Oberhof Highlights e sintesi | Wierer si spegne sul più bello

(Di domenica 17 gennaio 2021)ha vinto ladi, prova valida per la Coppa del Mondo 2021 di. La francese ha sfruttato al meglio gli errori al poligono delle avversarie durante l’ultima serie e ha così trionfato col tempo complessivo di 40:11.1, nonostante 3 sbagli complessivi in piazzola (0+1+2+0). La transalpina è riuscita ad avere la meglio sulla tedesca Franziska Preuss, la quale nell’ultimo giro sugli sci ha affiancato l’avversaria, ma poi nel finale si è dovuta arrendere per 3.9 secondi. A completare il podio è stata la svedese Hanna Oeberg, brava ad avere la meglio in volata sulla norvegese Tandrevold e sulla svedese Brorsson. La nostra Dorotheasi è dovuta accontentare della sesta posizione, a 28.8 secondi dalla vittoria: dopo tre serie perfette ...

infoitsport : VIDEO Biathlon, Italia terza a Oberhof! Bormolini, Hofer, Giacomel e Windisch danno spettacolo - lavocedelne : Biathlon, Coppa del mondo: bronzo azzurro nella staffetta con Bormolini, Hofer, Giacomel e Windisch (VIDEO)… - zazoomblog : VIDEO Biathlon Italia terza a Oberhof! Bormolini Hofer Giacomel e Windisch danno spettacolo - #VIDEO #Biathlon… - nigno11 : RT @vitasportivait: ???? #Biathlon | #OBE21 ???? Grande Italia ???? in staffetta! ?? Il quartetto composto da Bormolini, Hofer, Giacomel e Windi… - vitasportivait : ???? #Biathlon | #OBE21 ???? Grande Italia ???? in staffetta! ?? Il quartetto composto da Bormolini, Hofer, Giacomel e W… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Biathlon

OA Sport

Con la sprint a Oberhof, per Johannes Boe la 50a vittoria in Coppa del Mondo video Gara senza errori per Johannes Boe nella sprint che inaugura la seconda settimana di gare ...NordEst – Si tratta del primo podio per il settore maschile in questa stagione, dopo i tre conquistati a livello individuale da Dorothea Wierer. Nel format, invece, gli azzurri non entravano tra i pri ...