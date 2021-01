Passaporto digitale per i vaccinati Covid: sei favorevole? VOTA IL SONDAGGIO (Di domenica 17 gennaio 2021) Milano, 17 gennaio 2021 - Se il vaccino anti Covid divide i lombardi, come gli italiani in genere, tra favorevoli e contrari, l'ipotesi di un Passaporto vaccinale digitale sembra trovare più consensi ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 17 gennaio 2021) Milano, 17 gennaio 2021 - Se il vaccino antidivide i lombardi, come gli italiani in genere, tra favorevoli e contrari, l'ipotesi di unvaccinalesembra trovare più consensi ...

La Grecia spinge per il passaporto vaccinale digitale per non perdere il turismo estivo e la Gran Bretagna lo distribuirà a fine mese. Favorevoli anche i francesi. Intanto Bonaccini vorrebbe introdurl ...

In particolare pensiamo a un territorio come Rimin: qui sarebbe ancora più necessario un passaporto digitale che attesti quali sono le persone che si sono vaccinate per fare in modo che la gente possa ...

