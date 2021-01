Ossola, morti due scialpinisti dispersi: le cause della tragedia (Di domenica 17 gennaio 2021) Ossola, trovati morti i due scialpinisti lombardi che erano dispersi da diverse ore. Alla base della tragedia potrebbe esserci una valanga La speranza è finita nel pomeriggio di oggi: i due scialpinisti lombardi che risultavano dispersi da diverse ore a Devero, nell’alta Ossola piemontese sono stati trovati morti. Erica Mosca e Lorenzo Landenna,questi i loro L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 17 gennaio 2021), trovatii duelombardi che eranoda diverse ore. Alla basepotrebbe esserci una valanga La speranza è finita nel pomeriggio di oggi: i duelombardi che risultavanoda diverse ore a Devero, nell’altapiemontese sono stati trovati. Erica Mosca e Lorenzo Landenna,questi i loro L'articolo proviene da Inews.it.

infoitinterno : Trovati morti due scialpinisti dispersi in Ossola: i corpi a 2.200 metri di quota - infoitinterno : Morti due sci alpinisti dispersi in alta Ossola - infoitinterno : Morti due sci alpinisti dispersi in alta Val d'Ossola, impiegati nelle richerche oltre 50 soccorritori - infoitinterno : Morti due scialpinisti dispersi sull'Ossola, impiegati nelle ricerche oltre 50 soccorritori - infoitinterno : Piemonte, trovati morti i due sci alpinisti dispersi all’Alpe Devero, in alta Val d’Ossola -