LIVE Speed skating, Europei 2021 in DIRETTA: de Jong e Roest trionfano nell’Allround, a Leerdam e Krol la classifica sprint! (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della seconda giornata – Il riepilogo della prima giornata 17:30 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni degli Europei di Speed skating e vi augura un buon prosgeuimento di serata! 17:27 Da sottolineare l’ottima sesta piazza dell’azzurro David Bosa. 17:26 Questa la top5 della classifica sprint: Thomas Krol (NED) 137.955 Hein Otterspeer (NED) 138.645 (+0.69) Joel Dufter (GER) 138.770 (+0.81) Havard Holmefjord Lorentzen (NOR) 139.560 (+1.60) Artur Nogal (POL) 139.855 (+1.90) 17:25 Oro e bronzo per l’olandese Thomas Krol e il tedesco Joel Dufter! 17:23 Partita l’ultima batteria! 17:21 Il russo Viktor Mushtakov cade in partenza e dice addio alle medaglie, l’olandese Hein Otterspeer ... Leggi su oasport (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma della seconda giornata – Il riepilogo della prima giornata 17:30 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni deglidie vi augura un buon prosgeuimento di serata! 17:27 Da sottolineare l’ottima sesta piazza dell’azzurro David Bosa. 17:26 Questa la top5 dellasprint: Thomas(NED) 137.955 Hein Otterspeer (NED) 138.645 (+0.69) Joel Dufter (GER) 138.770 (+0.81) Havard Holmefjord Lorentzen (NOR) 139.560 (+1.60) Artur Nogal (POL) 139.855 (+1.90) 17:25 Oro e bronzo per l’olandese Thomase il tedesco Joel Dufter! 17:23 Partita l’ultima batteria! 17:21 Il russo Viktor Mushtakov cade in partenza e dice addio alle medaglie, l’olandese Hein Otterspeer ...

