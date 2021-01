L'infermiera rientrata dalla pensione per combattere il Covid: "Non mi sento Wonder Woman" (Di domenica 17 gennaio 2021) Marina Panseri voleva combattere il Covid continuando a stare al suo posto e l’ha fatto. Sessant’anni a giugno, era andata in pensione a metà ottobre; un mese dopo è tornata in servizio all’ospedale della sua città dove ha lavorato per trentasei anni. infermiera - “ma a lavorare ho iniziato giovanissima, in fabbrica”, spiega - dal 1985 al “Papa Giovanni XXIII” di Bergamo, l’epicentro della prima fase della pandemia, simbolo mondiale - impossibile dimenticare le immagini delle bare dei morti sui camion dell’esercito - della ferocia del coronavirus. Il 14 gennaio è stato l’ultimo giorno di lavoro, prima di lasciare il posto ha deciso di raccontare la sua esperienza ad HuffPost Italia. Marina era là, nel reparto di Malattie Infettive, quando cominciarono ad arrivare i primi contagiati - “non riuscivano a respirare e non ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 17 gennaio 2021) Marina Panseri volevailcontinuando a stare al suo posto e l’ha fatto. Sessant’anni a giugno, era andata ina metà ottobre; un mese dopo è tornata in servizio all’ospedale della sua città dove ha lavorato per trentasei anni.- “ma a lavorare ho iniziato giovanissima, in fabbrica”, spiega - dal 1985 al “Papa Giovanni XXIII” di Bergamo, l’epicentro della prima fase della pandemia, simbolo mondiale - impossibile dimenticare le immagini delle bare dei morti sui camion dell’esercito - della ferocia del coronavirus. Il 14 gennaio è stato l’ultimo giorno di lavoro, prima di lasciare il posto ha deciso di raccontare la sua esperienza ad HuffPost Italia. Marina era là, nel reparto di Malattie Infettive, quando cominciarono ad arrivare i primi contagiati - “non riuscivano a respirare e non ...

Marina Panseri lavora a Bergamo. È tornata a lavoro a novembre, poche settimane dopo l'addio: "Le persone continuano a morire, non solo anziani a rischio" ...

La pandemia da Coronavirus ha portato alla luce tantissime storie. Molte drammatiche, intrise di dolore e sofferenza. Ma ci ha fatto conoscere più da vicino anche tantissime ...

