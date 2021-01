Instagram fa marcia indietro | a breve potrebbero tornare visibili i like

Leggi su altranotizia

(Di domenica 17 gennaio 2021) Grandi novità:fa! A, infatti,sotto i post del social network. Sarà vero?faVi ricordate quando in passato suera possibile vedere il numero disotto tutti i nostri post? Ecco, esatto: aquesta funzione potrebbedisponibile. Ad annunciarlo su Twitter pare essere stato lo sviluppatore informatico Alessandro Paluzzi. Ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo.: perché non sono piùsotto le foto In passato vedere il ...