Governo | Zingaretti | ‘coinvolgimento destra non accettabile né percorribile’

Roma, 17 gen (Adnkronos) – "Ci sono dei punti di riferimento su cui lavorare, il primo è il rifiuto dell'ipotesi di coinvolgimento nel Governo dal Paese delle forze della destra nazionalista e populista. Una strada non percorribile e non accettabile". Lo ha detto Nicola Zingaretti alla Direzione del Pd.

