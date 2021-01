Governo, Anzaldi (Iv): “Capo servizi segreti e Gdf cercano senatori per Conte?” (Di domenica 17 gennaio 2021) ROMA – “Le rivelazioni del direttore de ‘La Stampa’ Massimo Giannini sono gravissime. Nel suo editoriale, Giannini parla di uno ‘strano network’ che si starebbe occupando di reclutare senatori per conto del presidente del Consiglio Conte, un network di cui farebbero parte tra gli altri anche ‘generali della Guardia di Finanza’ e ‘amici del capo dei servizi segreti Vecchione’, oltre a ‘noti legali vicini al premier e presidenti di ordini forensi a nome dello Studio Alpa’. E’ doveroso che arrivino al piu’ presto chiare e nette smentite, altrimenti sarebbe opportuno che sulla questione venisse convocato subito il Copasir“. E’ quanto scrive su Facebook il deputato di Italia Viva Michele Anzaldi. Leggi su dire (Di domenica 17 gennaio 2021) ROMA – “Le rivelazioni del direttore de ‘La Stampa’ Massimo Giannini sono gravissime. Nel suo editoriale, Giannini parla di uno ‘strano network’ che si starebbe occupando di reclutare senatori per conto del presidente del Consiglio Conte, un network di cui farebbero parte tra gli altri anche ‘generali della Guardia di Finanza’ e ‘amici del capo dei servizi segreti Vecchione’, oltre a ‘noti legali vicini al premier e presidenti di ordini forensi a nome dello Studio Alpa’. E’ doveroso che arrivino al piu’ presto chiare e nette smentite, altrimenti sarebbe opportuno che sulla questione venisse convocato subito il Copasir“. E’ quanto scrive su Facebook il deputato di Italia Viva Michele Anzaldi.

