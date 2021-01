GF Vip, opinionista della D’Urso pronta a rubare le poltrone ad Antonella e Pupo (Di domenica 17 gennaio 2021) Nonostante non si sia ancora conclusa la quinta edizione del GF Vip, c’è già chi pensa alla prossima. Si tratta di Karina Cascella, opinionista fissa di Barbara D’Urso, che ospite a Casa Chi si è lasciata andare a qualche commento riguardo il noto reality di Mediaset. “Io piuttosto sarei stata perfetta” – La Cascella, intervistata da L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 17 gennaio 2021) Nonostante non si sia ancora conclusa la quinta edizione del GF Vip, c’è già chi pensa alla prossima. Si tratta di Karina Cascella,fissa di Barbara, che ospite a Casa Chi si è lasciata andare a qualche commento riguardo il noto reality di Mediaset. “Io piuttosto sarei stata perfetta” – La Cascella, intervistata da L'articolo

Mauro_Cattaneo_ : RT @andreasarubbi: Ho deciso, mi iscrivo al master da Opinionista. Anno 1: politica italiana, virologia, scuola e vita sentimentale dei vi… - andreasarubbi : Ho deciso, mi iscrivo al master da Opinionista. Anno 1: politica italiana, virologia, scuola e vita sentimentale d… - gossipnewitalia : Un ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip si scaglia contro l'opinionista Antonella Elia.… - MonelloUn : Verissimo oggi 'ospiti del talk show: il super opinionista del Grande Fratello Vip, Pupo, Matilde Brandi e Fabio Canino. ' #gregorelli - davided81 : Pupo opinionista del Grande Fratello Vip nominato in front of Rai1 #Lamusicachegiraintorno -