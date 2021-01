Dinamo Sassari-Pesaro: data, orario, tv e diretta streaming basket Serie A1 2020/2021 (Di domenica 17 gennaio 2021) Il Banco di Sardegna Sassari ospita la Carpegna Prosciutto Pesaro nella 16° giornata di Serie A1 2020/2021. I marchigiani con un bilancio di 7-7 occupa al momento la sesta posizione in classifica. Un passaggio importante nella stagione dei ragazzi di Repesa che trova la Dinamo Sassari attualmente terza con nove vittorie. Domenica 17 gennaio alle ore 19.00 inizierà il confronto che sarà trasmesso in diretta streaming su Eurosport Player. SEGUI IN diretta Dinamo Sassari-Pesaro SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 17 gennaio 2021) Il Banco di Sardegnaospita la Carpegna Prosciuttonella 16° giornata diA1. I marchigiani con un bilancio di 7-7 occupa al momento la sesta posizione in classifica. Un passaggio importante nella stagione dei ragazzi di Repesa che trova laattualmente terza con nove vittorie. Domenica 17 gennaio alle ore 19.00 inizierà il confronto che sarà trasmesso insu Eurosport Player. SEGUI INSportFace.

Profilo3Marco : RT @LegaBasketA: Alle 1??9??:0??0?? di domani palla a 2 al PalaSerradimigni tra @dinamo_sassari e @VLPesaro Pesaro non ha mai vinto in cam… - dinamo_sassari : ?? G A M E D A Y ?? Inizia il girone di ritorno di @LegaBasketA, al PalaSerradimigni i giganti sfidano la… - zazoomblog : LIVE Dinamo Sassari-Pesaro Serie A basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Dinamo #Sassari-Pesaro… - VLPesaro : RT @LegaBasketA: Alle 1??9??:0??0?? di domani palla a 2 al PalaSerradimigni tra @dinamo_sassari e @VLPesaro Pesaro non ha mai vinto in cam… - sehmagazine : ?? #Basket: Passalacqua Ragusa conquista il derby delle isole della Techfind serie A1 e si impone 54-88 sulle… -