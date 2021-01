Biathlon | Lukas Hofer sfiora ancora il podio ed è quarto nella mass start di Oberhof Trionfa Tarjei Boe

(Di domenica 17 gennaio 2021) Ennesima beffa per l’Italiamaschile che chiude il programma della sesta tappa della Coppa del Mondo a(Germania).infatti centra un altroposto a soli 12? dal vincitoreBoe, entrambi con due bersagli mancati al poligono nel corso della prova. Sale sulper la prima volta in carriera l’austriaco Felix Leitner, secondo a 4? dalla testa che ha avuto la meglio negli ultimi metri dello svizzero Benjamin Weger. Entrambi perfetti al tiro, i due atleti hanno provata anche a giocarsi la vittoria nell’ultimo giro ma sono stati rimontati e staccati dal maggiore dei fratelli Boe.ha sbagliatoseconda e terza serie, complicando la sua prova, ...

Coninews : SPETTACOLARIIIIIIII! ?? A Oberhof Thomas #Bormolini, Lukas #Hofer, Tommaso #Giacomel e Dominik #Windisch sono terzi… - zazoomblog : LIVE Biathlon Mass start Oberhof in DIRETTA: Lukas Hofer sfaterà il tabù del podio agognato? - #Biathlon #start… - homerjohnson80 : RT @Coninews: SPETTACOLARIIIIIIII! ?? A Oberhof Thomas #Bormolini, Lukas #Hofer, Tommaso #Giacomel e Dominik #Windisch sono terzi nella sta… - novellanews : RT @Coninews: SPETTACOLARIIIIIIII! ?? A Oberhof Thomas #Bormolini, Lukas #Hofer, Tommaso #Giacomel e Dominik #Windisch sono terzi nella sta… - salvi0586 : RT @Coninews: SPETTACOLARIIIIIIII! ?? A Oberhof Thomas #Bormolini, Lukas #Hofer, Tommaso #Giacomel e Dominik #Windisch sono terzi nella sta… -

Ultime Notizie dalla rete : Biathlon Lukas

Ennesima beffa per l'Italia nella mass start maschile che chiude il programma della sesta tappa della Coppa del Mondo a Oberhof (Germania). Lukas Hofer infatti centra un altro quarto posto a soli 12" ...La Coppa del Mondo maschile di biathlon ha visto andare in archivio la terza gara della sesta tappa della stagione 2020-2021: queste la graduatoria generale dopo la mass start odierna. In testa alla c ...