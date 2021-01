Violentò una donna in strada a Milano, autore identificato dopo 14 anni grazie alla Banca dati del Dna (Di sabato 16 gennaio 2021) Un cold case risolto a distanza 14 anni fa. L’autore di una violenza sessuale avvenuta 14 anni fa a Milano è stato identificato grazie al Dna. Si tratta di un uomo di 49 anni, cittadino algerino, in carcere dal 2017 per altri reati. La violenza avvenne nel 2006 ai danni di una donna che stava andando al lavoro la mattina presto. La svolta nelle indagini dei carabinieri, coordinate dalla procura di Milano, si è avuta grazie alla corrispondenza tra il profilo genetico trovato sul luogo del crimine e un tampone salivare eseguito all’indagato nel carcere di San Vittore. I militari hanno eseguito nei confronti dell’uomo l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 16 gennaio 2021) Un cold case risolto a distanza 14fa. L’di una violenza sessuale avvenuta 14fa aè statoal Dna. Si tratta di un uomo di 49, cittadino algerino, in carcere dal 2017 per altri reati. La violenza avvenne nel 2006 ai ddi unache stava andando al lavoro la mattina presto. La svolta nelle indagini dei carabinieri, coordinate dprocura di, si è avutacorrispondenza tra il profilo genetico trovato sul luogo del crimine e un tampone salivare eseguito all’indagato nel carcere di San Vittore. I militari hanno eseguito nei confronti dell’uomo l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa ...

