Traffico Roma del 16-01-2021 ore 17 | 00

(Di sabato 16 gennaio 2021)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato Italiane aperte da circa un’ora Viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto in viale Falcone e Borsellino il tratto della panoramica chiuse da questa mattina per lavori di pulizia tra via Trionfale Piazzale Clodio la circolazione è tornata regolare in tutte e due i sensi di marcia è terminato il 15 gennaio il periodo di completa apertura dei varchi delle zone alimitato nella capitale Per quanto riguarda la ZTL diurna del Tridente il divieto di accesso e da lunedì al venerdì dalle 6:30 del mattino alle 19 mentre il sabato il divieto è dalle 10 alle 19 proseguono in città i ...