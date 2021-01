Roma, tragedia in una Rsa: 5 anziani morti: probabile intossicazione (Di sabato 16 gennaio 2021) tragedia in una casa di riposo a Lanuvio, vicino Roma, almeno cinque anziani sono stati ritrovati morti, si sospetta per intossicazione da monossido di carbonio . Secondo quanto riportato da Tgcom24, altre sette persone sono state trasferite d'urgenza in ospedale in gravi condizioni. Erano tutti ospiti della Rsa "Villa dei Diamanti" di via Montegiove nuovo, nelle campagne di Lanuvio. La ... Leggi su improntaunika (Di sabato 16 gennaio 2021)in una casa di riposo a Lanuvio, vicino, almeno cinquesono stati ritrovati, si sospetta perda monossido di carbonio . Secondo quanto riportato da Tgcom24, altre sette persone sono state trasferite d'urgenza in ospedale in gravi condizioni. Erano tutti ospiti della Rsa "Villa dei Diamanti" di via Montegiove nuovo, nelle campagne di Lanuvio. La ...

