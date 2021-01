Per il Governo è lontana 'quota 161'. Iv conferma l'astensione, centrodestra "compatto" (Di sabato 16 gennaio 2021) AGI - Ore febbrili di contatti, telefonate e calcoli sul pallottoliere per tentare di arrivare all'appuntamento del voto in Aula con numeri sufficienti a garantire la sopravvivenza del Governo. Giuseppe Conte lavora al discorso alle Camere previsto per lunedì e martedì, ma almeno per il momento quota 161 al Senato sembra un obiettivo difficile da raggiungere. Matteo Renzi, che oggi ha riunito i gruppi parlamentari di Iv, sprona le truppe e ribadisce che l'orientamento di Italia Viva resta quello dell'astensione. "Al Senato i 18 senatori saranno decisivi visto che la maggioranza al momento è tra 150 e 152. Non rispondiamo alle provocazioni e lavoriamo sui contenuti", dice l'ex premier. Intanto Clemente Mastella, protagonista di un 'corpo a corpo' mediatico con Carlo Calenda, si chiama temporaneamente fuori dall'agone. "Il prezzo della ... Leggi su agi (Di sabato 16 gennaio 2021) AGI - Ore febbrili di contatti, telefonate e calcoli sul pallottoliere per tentare di arrivare all'appuntamento del voto in Aula con numeri sufficienti a garantire la sopravvivenza del. Giuseppe Conte lavora al discorso alle Camere previsto per lunedì e martedì, ma almeno per il momento161 al Senato sembra un obiettivo difficile da raggiungere. Matteo Renzi, che oggi ha riunito i gruppi parlamentari di Iv, sprona le truppe e ribadisce che l'orientamento di Italia Viva resta quello dell'. "Al Senato i 18 senatori saranno decisivi visto che la maggioranza al momento è tra 150 e 152. Non rispondiamo alle provocazioni e lavoriamo sui contenuti", dice l'ex premier. Intanto Clemente Mastella, protagonista di un 'corpo a corpo' mediatico con Carlo Calenda, si chiama temporaneamente fuori dall'agone. "Il prezzo della ...

