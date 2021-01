Nuovo Dpcm in vigore da oggi: stop all’asporto per i bar dopo le 18, palestre ancora chiuse (Di sabato 16 gennaio 2021) Roma, 16 gen – Il Nuovo Dpcm è in vigore da oggi, dopo la firma di Giuseppe Conte. Nuove misure e regole per scuola, bar e musei per una nuova stretta anti-covid valida fino al 5 marzo. Le novità per ristoranti e bar Per quanto riguarda bar e ristoranti arriva lo stop all’asporto per bar, enoteche e attività commerciali simili alle 18. Nel testo del Dpcm c’è scritto: “Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00, il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 16 gennaio 2021) Roma, 16 gen – Ilè indala firma di Giuseppe Conte. Nuove misure e regole per scuola, bar e musei per una nuova stretta anti-covid valida fino al 5 marzo. Le novità per ristoranti e bar Per quanto riguarda bar e ristoranti arriva loper bar, enoteche e attività commerciali simili alle 18. Nel testo delc’è scritto: “Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00, il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi;le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta ...

