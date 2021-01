New Shepard compie un altro passo (Di sabato 16 gennaio 2021) Il veicolo suborbitale New Shepard della Blue Origin ha compiuto il 14esimo volo di successo. E' previsto ancora un volo di prova senza occupanti e poi potrebbero iniziare finalmente, ad aprile, i voli con equipaggio. Leggi su aliveuniverse.today (Di sabato 16 gennaio 2021) Il veicolo suborbitale Newdella Blue Origin ha compiuto il 14esimo volo di successo. E' previsto ancora un volo di prova senza occupanti e poi potrebbero iniziare finalmente, ad aprile, i voli con equipaggio.

albedo87 : RT @Link4Universe: Quanto è stupendo questo video del lancio del razzo New Shepard della @blueorigin ? Tantissimo!! Era la settima volta pe… - giogiac65 : RT @Link4Universe: Quanto è stupendo questo video del lancio del razzo New Shepard della @blueorigin ? Tantissimo!! Era la settima volta pe… - una_su_zero : RT @Link4Universe: Quanto è stupendo questo video del lancio del razzo New Shepard della @blueorigin ? Tantissimo!! Era la settima volta pe… - sal_lo_balbo : RT @Link4Universe: Quanto è stupendo questo video del lancio del razzo New Shepard della @blueorigin ? Tantissimo!! Era la settima volta pe… - 7mber : RT @Link4Universe: Quanto è stupendo questo video del lancio del razzo New Shepard della @blueorigin ? Tantissimo!! Era la settima volta pe… -