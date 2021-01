Inter | Dalbert frena | «Non vado in Spagna | resto al Rennes»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 16 gennaio 2021)ha voluto smentire le voci su un suo possibile passaggio al Valladolid, terzino delma ancora di proprietà dell’, tramite un comunicato pubblicato dalla agenzia che cura i suoiessi ha voluto smentire le voci su un possibile passaggio in questa finestra di mercato al Valladolid. «Non me ne. Sono un professionista e ho un contratto in essere, oltre ad avere rispetto per la società che mi ha dato una grande opportunità. Non c’è trattativa in corso e la possibilità di partire, in questa finestra, non esiste». Leggi su Calcionews24.com