In che senso? La newsletter è tutta nuova

Leggi su linkiesta

(Di sabato 16 gennaio 2021) Non sempre riusciamo ad inserire tutti gli spunti che ci vengono dal mondo: e allora, quelli che ci perdiamo per strada, abbiamo deciso di inserirli quotidianamente nelle nostre storie di instagram e sul nostro profilo twitter (Non ci seguite? Si può rimediare, subito!). E poi li inseriamo qui, nella nostra, così che non perdiate l’occasione di scoprire qualcosa di nuovo! TRAMEZZINI Unanormativa dell’Alcohol and tobacco trade bureau americano permette di inserire le bevande alcoliche anche in contenitori diversi da quelli finora consentiti: sono state aggiunte nuove misure, da 200ml, 250 ml e 355 ml. Si sono ispirati alla Francia, che è la nazione che ha il maggior numero di possibilità in questo campo. Non è solo un motivo commerciale che ha spinto l’ente, ma anche l’idea di portare le persone a un consumo di alcolici più ...