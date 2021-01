I Santi di Domenica 17 Gennaio 2021 (Di domenica 17 gennaio 2021) I Santi DEL GIORNO, 17 Gennaioda www.Santiebeati.it Sant’ ANTONIO Abate – MemoriaComa, Egitto, 250 ca. – Tebaide (Alto Egitto), 17 Gennaio 356Antonio abate è uno dei più illustri eremiti della storia della Chiesa. Nato a Coma, nel cuore dell’Egitto, intorno al 250, a vent’anni abbandonò ogni cosa per vivere dapprima in una plaga deserta e poi sulle rive del Mar Rosso, dove condusse vita anacoretica per più di 80 anni: morì, infatti, ultracentenario nel 356. Già in vita accorrevano da lui, attratti dalla fama di Santità, pellegrini e bisognosi di tutto l’Oriente. Anche Costantino e i suoi figli ne cercarono…www.Santiebeati.it/dettaglio/22300 Santa MILDGITA Pricipessa e badessa† 676www.Santiebeati.it/dettaglio/98305 San GENNARO SANCHEZ DELGADILLO ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 17 gennaio 2021) IDEL GIORNO, 17da www.ebeati.it Sant’ ANTONIO Abate – MemoriaComa, Egitto, 250 ca. – Tebaide (Alto Egitto), 17356Antonio abate è uno dei più illustri eremiti della storia della Chiesa. Nato a Coma, nel cuore dell’Egitto, intorno al 250, a vent’anni abbandonò ogni cosa per vivere dapprima in una plaga deserta e poi sulle rive del Mar Rosso, dove condusse vita anacoretica per più di 80 anni: morì, infatti, ultracentenario nel 356. Già in vita accorrevano da lui, attratti dalla fama dità, pellegrini e bisognosi di tutto l’Oriente. Anche Costantino e i suoi figli ne cercarono…www.ebeati.it/dettaglio/22300 Santa MILDGITA Pricipessa e badessa† 676www.ebeati.it/dettaglio/98305 San GENNARO SANCHEZ DELGADILLO ...

MauNi90 : @1987_Lorenza Massimo rispetto per Frabotta, ma Frabotta vs Hakimi lo vorrei evitare , ma va beh il mister è Pirlo… - fradefo : @dr91j Barella domenica ha la dispensa fino al 150esimo fallo. Poi pero scatta il giallo ,eh ! Non ci sono santi ! - rompabale : @PietroSalvatori @RaiSport Aspetta domenica sera. Un intervento del genere da parte di Bonucci su Lauraro o Lukaku.… - IlImpero : RT @ansia_interista: Domenica si invocano i santi e le divinità - SettenewsWeb : Particolare quanto emozionante l’iniziativa che si è svolta ieri, domenica 10 gennaio, a Milano, all’ospedale Santi… -

Ultime Notizie dalla rete : Santi Domenica Domenica 10 gennaio 2021: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo TrevisoToday La guida. Le Messe in diretta tv e social di domenica 17 gennaio

Cattedrali, santuari e basiliche di tutta Italia offrono numerose liturgie eucaristiche festive (e feriali) trasmesse "live" attraverso la televisione e in streaming ...

SALERNITANA: quel blitz griffato Di Vaio, Empoli si tinse di granata

L’ambizioso Empoli per inseguire un (possibile) clamoroso risultato contro il Napoli, detentore della Coppa Italia, ha messo alle strette gli azzurri di Gattuso, correndo e impegnandosi ...

Cattedrali, santuari e basiliche di tutta Italia offrono numerose liturgie eucaristiche festive (e feriali) trasmesse "live" attraverso la televisione e in streaming ...L’ambizioso Empoli per inseguire un (possibile) clamoroso risultato contro il Napoli, detentore della Coppa Italia, ha messo alle strette gli azzurri di Gattuso, correndo e impegnandosi ...