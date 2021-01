Governo: Portas, ‘Renzi ha sbagliato, io sono un indipendente e lui lo sa’ (Di sabato 16 gennaio 2021) Roma, 16 gen. (Adnkronos) – “Come ho sempre fatto, voterò i provvedimenti che mi convincono e contrasterò quelli su cui non sono d’accordo. Fosse per me questo Governo non sarebbe mai nato. L’alleanza con i Cinque stelle è stata un errore”. Allora segue Renzi? “Io sono un indipendente e lui lo sa”.Lo dice Giacomo Portas, leader dei Moderati, due legislature con il Pd e ora nei gruppi di Italia Viva, a La Stampa. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 16 gennaio 2021) Roma, 16 gen. (Adnkronos) – “Come ho sempre fatto, voterò i provvedimenti che mi convincono e contrasterò quelli su cui nond’accordo. Fosse per me questonon sarebbe mai nato. L’alleanza con i Cinque stelle è stata un errore”. Allora segue Renzi? “Ioune lui lo sa”.Lo dice Giacomo, leader dei Moderati, due legislature con il Pd e ora nei gruppi di Italia Viva, a La Stampa. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

