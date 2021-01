Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli | fuori dalla casa urlano e li avvisano che il GF Vip finirà il 26 febbraio

Leggi su biccy

(Di sabato 16 gennaio 2021) I concorrenti del GF Vip sono convinti che il realityil prossimo 8. Ancheche è entrata dopo pensa che la finale sia ancora fissata per quel giorno. Giovedì scorso però Tommaso Zorzi ha intuito che potrebbe esserci stato un nuovo allungamento ed è andato in confessionale a chiedere spiegazioni. Gli autori però hanno finto di non saperne nulla e lui è andato in crisi: “Mi hanno detto che non lo sanno. Ma è possibile? Io non reggo più. Non puoi tenere qualcuno chiuso e non dirgli quando sarà la fine di tutto. Voglio sapere fino a quando dobbiamo restare qui“. Su Twitter è nato anche l’hashtag #NoAlProlungamentoGF, le fan dell’influencer infatti sono preoccupate per il loro beniamino. In realtà dovrebbero ricordarsi che lui sta lavorando, è pagato benissimo e che in caso di prolungamenti può ...