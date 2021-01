Conte “Juve parametro di riferimento, il gap c'è ancora” (Di sabato 16 gennaio 2021) MILANO (ITALPRESS) – “Ogni partita è importante, contano tutte. I punti in palio sono sempre gli stessi”. Antonio Conte cerca di alleggerire le pressioni sulla sua squadra in vista del big match di domani sera contro la Juventus di Andrea Pirlo. Il tecnico dell'Inter è consapevole della forza dei bianconeri ma chiaramente ha tutta l'intenzione di fare una grande gara: “E' inevitabile che la Juventus rappresenti per noi e per tutti un parametro di riferimento. In questi anni ha stradominato in Italia. Per una squadra, quando vuole capire a che livello è, il riferimento in Italia naturalmente è la Juventus. Dobbiamo avere rispetto di una squadra che ha vinto per nove anni e vuole vincere per il decimo”. Secondo Conte la sfida con i bianconeri sarà quindi ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 16 gennaio 2021) MILANO (ITALPRESS) – “Ogni partita è importante, contano tutte. I punti in palio sono sempre gli stessi”. Antoniocerca di alleggerire le pressioni sulla sua squadra in vista del big match di domani sera contro lantus di Andrea Pirlo. Il tecnico dell'Inter è consapevole della forza dei bianconeri ma chiaramente ha tutta l'intenzione di fare una grande gara: “E' inevitabile che lantus rappresenti per noi e per tutti undi. In questi anni ha stradominato in Italia. Per una squadra, quando vuole capire a che livello è, ilin Italia naturalmente è lantus. Dobbiamo avere rispetto di una squadra che ha vinto per nove anni e vuole vincere per il decimo”. Secondola sfida con i bianconeri sarà quindi ...

Ultime Notizie dalla rete : Conte Juve Come è finita tra Conte e la Juventus: stress e critiche, mercato e Milan Sport Fanpage Inter, Conte: “La Juve è l’unico punto di riferimento in Italia”

Il coach dell'Inter, Antonio Conte, parla a poche ore dalla vigilia del Derby d'Italia contro i bianconeri di Pirlo: "Sarà una partita fra due squadre che ...

supersfida valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A In casa Juventus è vigilia del big match contro l’Inter del grande ex Antonio Conte, valevole per la diciottesima giornata di ...

