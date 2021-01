Beppe Savoldi | “Devo rimproverare Gattuso! Un giocatore del Napoli mi sta deludendo…”

(Di sabato 16 gennaio 2021), ex attaccante napoletano, ha commentato il gesto di Gattuso di portare tutta la squadra a pranzo, ex attaccante napoletano, ha commentato, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

ForzAzzurri1926 : ?? NAPOLI, CLAMOROSO ATTACCO A GATTUSO? ANCHE UN TOP-PLAYER FINISCE SOTTO ACCUSA? APRI E LEGGI ??… - CalcioNapoli24 : - phierpez : Beppe Savoldi sentenzia: 'Koulibaly è la più grande delusione di quest'anno del Napoli' - Galeazzo13 : @1926_cri Ma anche Beppe Savoldi. Prima che andasse al Napoli! - ricsallustio : @1926_cri Nell’ordine Juliano, Canè e Beppe Savoldi -

Ultime Notizie dalla rete : Beppe Savoldi

CalcioNapoli24

Beppe Savoldi, ex attaccante napoletano, ha commentato il gesto di Gattuso di portare tutta la squadra a pranzo Beppe Savoldi, ex attaccante napoletano, ...A tuttomercatoweb.com l'ex partenopeo commenta la decisione di Gattuso di portare tutta la squadra a pranzo per provare a ricompattare tutto il gruppo ...