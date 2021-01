The Last Of Us: Kantemir Balagov alla regia della serie HBO (Di venerdì 15 gennaio 2021) La serie The Last of Us ha trovato il suo nuovo regista: Kantemir Balagov si occuperà della serie HBO tratta dal popolare videogioco. The Last Of Us, la serie HBO tratta dal popolare videogioco, avrà impegnato alla regia il russo Kantemir Balagov. Il filmmaker sostituisce dietro la macchina da presa Johan Renck, reduce dal successo di Chernobyl, che ha dovuto rinunciare al progetto per un problema di tempistiche. Kantemir Balagov, scelto per occuparsi di The Last of Us, ha recentemente diretto i film Closeness, che ha debuttato al festival di Cannes nel 2017, e Beanpole, che gli ha fatto conquistare il premio come Miglior Regista ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 15 gennaio 2021) LaTheof Us ha trovato il suo nuovo regista:si occuperàHBO tratta dal popolare videogioco. TheOf Us, laHBO tratta dal popolare videogioco, avrà impegnatoil russo. Il filmmaker sostituisce dietro la macchina da presa Johan Renck, reduce dal successo di Chernobyl, che ha dovuto rinunciare al progetto per un problema di tempistiche., scelto per occuparsi di Theof Us, ha recentemente diretto i film Closeness, che ha debuttato al festival di Cannes nel 2017, e Beanpole, che gli ha fatto conquistare il premio come Miglior Regista ...

