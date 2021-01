Serie A | le formazioni ufficiali di Lazio-Roma

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Tante conferme per i due allenatori Fonseca e Inzaghi nel derby di. Il tecnico dellarilancia la squadra che ha pareggiato contro l'Inter, il mister delle Aquile rilancia lo stesso 11 che si è imposto al Tardini contro il Parma. Ecco ledel derby.LE(3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi(3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola ; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonsecacaption id="attachment 1050783" align="alignnone" width="1024" Caicedo Inzaghi, getty/caption ITA Sport Press.

