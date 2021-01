Questa è la soluzione più economica per la tua toilette intasata

Leggi su virali.video

(Di sabato 16 gennaio 2021) Vi siete mai trovati ad affrontare un problema con il water in cui, tirando la catena, l’acqua non se ne va e rimane stagnante a crearvi problemi? Purtroppo sono inconvenienti abbastanza comuni che tuttavia risultano incredibilmente fastidiosi. Esistono tanti rimedi per risolvere questo problema, tra cui, il più caro è sicuramente quello di rivolgersi ad un professionista del settore. Alcune persone sfruttano invece prodotti chimici, acquistabili nei negozi specializzati, oppure sfruttano l’efficacia di determinati ingredienti naturali, come bicarbonato di sodio e aceto. Tuttavia sempre che esista unaancora più semplice e tutto ciò che vi servirà è utilizzare un mocio e un sacchetto di plastica. Se volete sfruttaretecnica dovrete seguire pochi semplici passaggi: – Tirate lo sciacquone del water, fino a riempire completamente la ...