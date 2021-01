Pomezia | sei mesi dall’avvio del progetto Pegaso | l’Amminstrazione traccia il bilancio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Il primoper il ‘’ è positivo secondo il Comune di. Si tratta dell’installazione di strutture sommerse per impedire la pesca a strascico e al tempo stesso favorire il ripopolamento ittico nel tratto di costa nel centro di Torvaianica davanti l’approdo dei pescatori. Il, che nelle intenzioni dell’Ente mira al recupero della fauna ittica prevedendo quattro zone di ripopolamento, in soli sei“vede già un incremento sia del numero di specie presenti che del numero complessivo di pesci” come rende noto l’Amministrazione in una nota. «Un interessante risultato – ha spiegato l’Assessore Giovanni Mattias – L’esito del primo monitoraggio, che ha rinvenuto 10 specie ittiche, alcune delle quali nuove per il nostro ...