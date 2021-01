(Di venerdì 15 gennaio 2021), exdinonch ex Presidente della Camera: questa che ora della politica è? «Quale politica? Non esiste più alcuna politica. È solo un talk ...

Ultime Notizie dalla rete : Onorevole Fausto

Leggo.it

Onorevole Fausto Bertinotti, ex segretario di Rifondazione Comunista nonché ex Presidente della Camera: questa che ora della politica è? «Quale politica? Non esiste più alcuna politica. È ...È scomparso martedì all’età di 92 anni Fausto Zanazzi, “Padovano eccellente” nel 2011. La sua vita è stata dedicata alla Società Veneta Ferrovie, 44 anni di intenso e amato lavoro che gli hanno valso ...