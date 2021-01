RedazioneLaNews : #Milano Omicidio a Sesto San Giovanni (Milano): donna strangolata e uccisa dal marito in casa - MFragasso : Omicidio a Sesto San Giovanni (Milano): donna strangolata e uccisa dal marito in casa - zazoomblog : Sesto San Giovanni omicidio tra le mura domestiche: strangola la moglie 90enne - #Sesto #Giovanni #omicidio… - zazoomblog : Sesto San Giovanni omicidio tra le mura domestiche: strangola la moglie 90enne - #Sesto #Giovanni #omicidio -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Sesto

Un omicidio all'alba a Sesto San Giovanni. Strangola la moglie novantenne poi chiama sua figlia che avverte il 118. Indagini in corso ...Ha strangolato la moglie novantenne nella loro abitazione e poi ha chiamato la figlia che a sua volta ha dato l’allarme al 118. E’ successo a Sesto San Giovanni, comune al confine con Milano, in via R ...