Obbligo di vaccino per Forze dell’Ordine nella Gazzetta Ufficiale | bufala DPCM 275 del 12 gennaio

Leggi su bufale

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Ennesimaquella che ha preso piede questa settimana, in merito al presuntodiper le, con tanto di275 che sarebbe apparsotramite il provvedimento entrato in gioco lo scorso 122021. Non è la prima volta che qualcuno, forse per divertimento, modifica i decreti e diffonda false informazioni tramite WhatsApp. Qualcosa del genere è capitato anche in autunno, infatti, come vi abbiamo riportato con un articolo specifico in merito. Nessundiper le: non esiste il275 su...