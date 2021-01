NBA, COVID: 5 positivi per gli Wizards. Irving multato per violazione protocolli sanitari (Di venerdì 15 gennaio 2021) Piove sul bagnato per gli Washington Wizards, che – come annunciato dall’insider Shams Charania – vedono salire a cinque i casi totali di COVID-19 in squadra. La notizia è un’ulteriore mazzata per la franchigia della capitale dopo che solamente ieri era stata annunciata la positività di un terzo giocatore. La NBA già ieri aveva subito pensato di posticipare la partita che si sarebbe dovuta giocare questa notte contro i Detroit Pistons. La squadra di coach Brooks, che aveva pure cercato di limitare il contagio sospendendo le sedute di allenamento, si trova in una posizione assai scomoda. L’inizio di stagione negativo, i problemi di convivenza in campo tra Beal e Westbrook, l’infortunio di quest’ultimo (che starà fuori per le prossime 3-4 settimane) e infine i continui casi di positività. Il 2021 non è proprio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 15 gennaio 2021) Piove sul bagnato per gli Washington, che – come annunciato dall’insider Shams Charania – vedono salire a cinque i casi totali di-19 in squadra. La notizia è un’ulteriore mazzata per la franchigia della capitale dopo che solamente ieri era stata annunciata latà di un terzo giocatore. La NBA già ieri aveva subito pensato di posticipare la partita che si sarebbe dovuta giocare questa notte contro i Detroit Pistons. La squadra di coach Brooks, che aveva pure cercato di limitare il contagio sospendendo le sedute di allenamento, si trova in una posizione assai scomoda. L’inizio di stagione negativo, i problemi di convivenza in campo tra Beal e Westbrook, l’infortunio di quest’ultimo (che starà fuori per le prossime 3-4 settimane) e infine i continui casi dità. Il 2021 non è proprio ...

Gazzetta_NBA : Washington chiusa per Covid: 5 giocatori positivi, squadra ferma. Tutti i dettagli - BrooklynNetsIta : #Irving multato di 50.000$ per la violazione del protocollo anti COVID, oltre alla multa l’NBA lo obbligherà a 5 giorni di quarantena - PianetaBasketIT : Irving viola le norme anti-Covid: 50.000 dollari di multa... Ma è solo la prima - dchinellato : ???? Suns met the Wizards on Monday. Wizards found out they have 3 players with Covid the following day. Neither team… - BasketUniverso : Il protocollo anti-Covid della NBA ferma anche Zion Williamson -

Ultime Notizie dalla rete : NBA COVID Nba, Washington chiusa per Covid: 5 giocatori positivi La Gazzetta dello Sport NBA, 5 giocatori dei Washington Wizards positivi al Covid-19

Momento critico per i Washington Wizards i quali, in queste ore, hanno riscontrato la positività di cinque giocatori nel proprio roster. I capitolini hanno già ‘subito’ il rinvio delle partite contro ...

Houston comincia il dopo-Harden vincendo, Philadelphia va veloce

Nel primo match dopo l'addio del 'Barba', passato ai Brooklyn Nets, i Rockets si aggiudicano il derby texano a San Antonio grazie alle prodezze di ...

Momento critico per i Washington Wizards i quali, in queste ore, hanno riscontrato la positività di cinque giocatori nel proprio roster. I capitolini hanno già ‘subito’ il rinvio delle partite contro ...Nel primo match dopo l'addio del 'Barba', passato ai Brooklyn Nets, i Rockets si aggiudicano il derby texano a San Antonio grazie alle prodezze di ...