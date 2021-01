Napoli | Meret | “Vorrei trovare continuità Felice per l’affetto dei tifosi”

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Il portiere delAlexha parlato dei suoi obiettivi con la maglia azzurra. Gennaro Gattuso, allenatore del, prosegue nella sua strategia di alternare i due portieri in rosa: David… L'articolo proviene da MeteoWeek.

Due giorni dopo la partita contro l'Empoli, che l'ha visto tornare titolare dopo due partite di stop, e due giorni prima della Fiorentina ..."Spero sicuramente in un anno più positivo, sia per la nostra squadra che per la nostra gente". Così Alex Meret, portiere del Napoli, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.