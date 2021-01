MSI | ecco tutti i notebook con GPU NVIDIA RTX 30

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 15 gennaio 2021) MSI presenta le nuove linee dicon graficaRTX 30. Le versioni mobile delle GPU basate su Ampere sono state presentate pochi giorni fa, ma saranno presto disponibili nei PC portatili di MSI per offrire il massimo delle prestazioni sia per i videogiocatori che per i professionisti Annunciate in occasione dell’?evento online MSIology, che si è svolto in occasione del 35esimo anniversario della multinazionale taiwanese, queste nuove proposte dicon GPU dedicataRTX 30 sono in grado di offrire un significativo incremento delle prestazioni grafiche e confermano ancora una volta la leadership di MSI nell?’adottare le tecnologie più all?’avanguardia non appena disponibili. Le nuove serie di laptop saranno equipaggiate con la nuova grafica discreta fino alla GPU...