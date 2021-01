Meloni oggi a Barcellona con il leader di Vox, Abascal. Insieme per “Il futuro del patriottismo” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Giorgia Meloni e il presidente di Vox, Santiago Abascal, Insieme, in presenza, per parlare del “futuro del patriottismo in Europa e negli Stati Uniti”. L’iniziativa, promossa dallo stesso Abascal, si svolgerà oggi a Barcellona, ma sarà possibile seguirla in streaming dalle 21 sul canale youtube della presidente di FdI e presidente del partito dei Conservatori e riformisti europei-Ecr. Meloni e Abascal affrontano “Il futuro del patriottismo” La tavola rotonda con Meloni e Abascal sarà moderata dall’eurodeputato spagnolo di Vox Jorge Buxadé. Si concentrerà sulla situazione politica attuale e la sfida affrontata dai partiti patriottici in Europa e in ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 15 gennaio 2021) Giorgiae il presidente di Vox, Santiago, in presenza, per parlare del “delin Europa e negli Stati Uniti”. L’iniziativa, promossa dallo stesso, si svolgerà, ma sarà possibile seguirla in streaming dalle 21 sul canale youtube della presidente di FdI e presidente del partito dei Conservatori e riformisti europei-Ecr.affrontano “Ildel” La tavola rotonda consarà moderata dall’eurodeputato spagnolo di Vox Jorge Buxadé. Si concentrerà sulla situazione politica attuale e la sfida affrontata dai partiti patriottici in Europa e in ...

