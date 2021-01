In Lombardia un ospedale virtuale che ha curato 23mila pazienti (Di venerdì 15 gennaio 2021) C’è un ospedale virtuale ‘progettato’ dall’Università Statale di Milano che ha già curato da marzo a ora 23mila pazienti. Vi si accede tramite un messaggino sul proprio telefono e, riferisce all’agenzia di stampa AGI Gian Vincenzo Zuccotti, preside della facoltà di Medicina, chi ha varcato queste pareti ‘digitali’ “non tornerebbe più indietro”. “L’impegno è nato a marzo - racconta il docente ideatore di COD20 - quando è iniziata la pandemia, gli ospedali erano in difficoltà e l’assistenza sul territorio era ‘saltata’. Con un centinaio di specializzandi abbiamo deciso di lanciare questa piattaforma per aiutare chi era rimasto senza riferimenti”. La differenza con la telemedicina dedicata a un singolo paziente è che qui viene messa a disposizione una piattaforma, creata dal partner tecnologico Link UP, ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 15 gennaio 2021) C’è un‘progettato’ dall’Università Statale di Milano che ha giàda marzo a ora. Vi si accede tramite un messaggino sul proprio telefono e, riferisce all’agenzia di stampa AGI Gian Vincenzo Zuccotti, preside della facoltà di Medicina, chi ha varcato queste pareti ‘digitali’ “non tornerebbe più indietro”. “L’impegno è nato a marzo - racconta il docente ideatore di COD20 - quando è iniziata la pandemia, gli ospedali erano in difficoltà e l’assistenza sul territorio era ‘saltata’. Con un centinaio di specializzandi abbiamo deciso di lanciare questa piattaforma per aiutare chi era rimasto senza riferimenti”. La differenza con la telemedicina dedicata a un singolo paziente è che qui viene messa a disposizione una piattaforma, creata dal partner tecnologico Link UP, ...

matteosalvinimi : #Salvini: ho visitato l'ospedale in Fiera a Milano, ha curato centinaia di persone. Fortuna che in Lombardia sia st… - ImperoGC : #CommissarriateLaLombardia di #Fontana 15 Gennaio 2021 Chaos Lombardia Ospedale Valduce 'Sette pazienti positivi… - volevo_dirti : Il mio 2020: infarto quasi mortale paterno con COVID preso in ospedale, ho cambiato tre lavori, mi sono iscritta a… - 64domenico : @VitoCavarretta @ConteZero76 @gloquenzi Chi Conte,ma non hai sentito in Lombardia i piani pandemici non aggiornati… - AnsaLombardia : Berlusconi: Zangrillo, problema cardiaco, imposto ricovero. Leader Forza Italia in ospedale a Monaco, 'si è aggrava… -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia ospedale In Lombardia un ospedale virtuale che ha curato 23mila pazienti L'HuffPost In Lombardia un ospedale virtuale che ha curato 23mila pazienti

C’è un ospedale virtuale ‘progettato’ dall’Università Statale di Milano che ha già curato da marzo a ora 23mila pazienti. Vi si accede tramite un messaggino sul proprio telefono e, riferisce all’agenz ...

Medico muore dopo vaccinazione, aveva patologie croniche

Un chirurgo di 64 anni che lavorava come collaboratore all'ospedale di Pieve di Coriano, nel Mantovano, è morto oggi dopo essere stato sottoposto nei giorni scorsi al vaccino anti-covid. Domani mattin ...

C’è un ospedale virtuale ‘progettato’ dall’Università Statale di Milano che ha già curato da marzo a ora 23mila pazienti. Vi si accede tramite un messaggino sul proprio telefono e, riferisce all’agenz ...Un chirurgo di 64 anni che lavorava come collaboratore all'ospedale di Pieve di Coriano, nel Mantovano, è morto oggi dopo essere stato sottoposto nei giorni scorsi al vaccino anti-covid. Domani mattin ...