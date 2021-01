Il sindaco di Scandicci scrive al Tirreno perché non vuole che la sua città venga accostata a Renzi: “La nostra vera anima è Bobo di Staino” (Di venerdì 15 gennaio 2021) E a Scandicci, il collegio di Matteo Renzi, come è stata presa la decisione del loro senatore, capo indiscusso di Italia Viva, di abbandonare il governo Conte? Pare non bene, a giudicare almeno da quanto scrive il sindaco della città alle porte di Firenze. Al Tirreno di Livorno che aveva titolato “Lo sciamano di Scandicci” un articolo sulla rottura di Italia Viva, il sindaco Sandro Fallani ha scritto una lunga lettera per lamentare il fatto che la sua “sia una città molto nominata in questi ultimi tre anni e che queste ore ha praticamente invaso giornali, radio e televisioni”. Il riferimento è a Renzi, il senatore di Scandicci, appunto. Una presenza evidentemente ingombrante. Presenza. Per modo di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021) E a, il collegio di Matteo, come è stata presa la decisione del loro senatore, capo indiscusso di Italia Viva, di abbandonare il governo Conte? Pare non bene, a giudicare almeno da quantoildellaalle porte di Firenze. Aldi Livorno che aveva titolato “Lo sciamano di” un articolo sulla rottura di Italia Viva, ilSandro Fallani ha scritto una lunga lettera per lamentare il fatto che la sua “sia unamolto nominata in questi ultimi tre anni e che queste ore ha praticamente invaso giornali, radio e televisioni”. Il riferimento è a, il senatore di, appunto. Una presenza evidentemente ingombrante. Presenza. Per modo di ...

