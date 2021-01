Cos’è questa storia della Gazzetta di Toti (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il polo della comunicazione. L’accusa mossa da Ferruccio Sansa a Giovanni Toti è di quelle pesanti, sia per i contenuti che per le tempistiche. Il candidato sconfitto alle scorse Regionali in Liguria, ha pubblicato sui social i contenuti di una delibera approvata dalla giunta ligure lo scorso 30 ottobre, nel bel mezzo della riorganizzazione dopo le elezioni che hanno visto la conferma del governatore sostenuto dal Centrodestra. Un testo che impone delle riflessioni e che porta Sansa (giornalista come il suo rivale elettorale) a parlare di Gazzetta di Toti. LEGGI ANCHE > Toti spiega alla Lega che i commenti razzisti alla foto della neonata in Liguria saranno rimossi «La mossa è stata compiuta con una delibera della Giunta presieduta da ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il polocomunicazione. L’accusa mossa da Ferruccio Sansa a Giovanniè di quelle pesanti, sia per i contenuti che per le tempistiche. Il candidato sconfitto alle scorse Regionali in Liguria, ha pubblicato sui social i contenuti di una delibera approvata dalla giunta ligure lo scorso 30 ottobre, nel bel mezzoriorganizzazione dopo le elezioni che hanno visto la conferma del governatore sostenuto dal Centrodestra. Un testo che impone delle riflessioni e che porta Sansa (giornalista come il suo rivale elettorale) a parlare didi. LEGGI ANCHE >spiega alla Lega che i commenti razzisti alla fotoneonata in Liguria saranno rimossi «La mossa è stata compiuta con una deliberaGiunta presieduta da ...

