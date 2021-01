Avellino, primo circolo cittadino di Fratelli d’Italia: intitolato al prof. Di Iorio (Di venerdì 15 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Con la formale ratifica, da parte del Commissario provinciale, Sen. Antonio Iannone, si è perfezionato e concluso il processo costitutivo del circolo territoriale di Fratelli d’Italia della città di Avellino. Per la prima volta dalla nascita di Fdi, il capoluogo avrà, il suo circolo cittadino; con il compito di attrarre ed aggregare il sempre maggior consenso che Giorgia Meloni ed il partito riscuotono anche in città. Gli iscritti hanno deciso di denominare la sezione di Fdi dedicandola alla memoria dell’indimenticato professore “Pippo De Iorio”, così come era comunemente conosciuto e chiamato tra gli amici di sempre e che spese tutta la sua vita tra impegno politico ed educativo per la nostra ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Con la formale ratifica, da parte del Commissario provinciale, Sen. Antonio Iannone, si è perfezionato e concluso il processo costitutivo delterritoriale didella città di. Per la prima volta dalla nascita di Fdi, il capoluogo avrà, il suo; con il compito di attrarre ed aggregare il sempre maggior consenso che Giorgia Meloni ed il partito riscuotono anche in città. Gli iscritti hanno deciso di denominare la sezione di Fdi dedicandola alla memoria dell’indimenticatoessore “Pippo De”, così come era comunemente conosciuto e chiamato tra gli amici di sempre e che spese tutta la sua vita tra impegno politico ed educativo per la nostra ...

