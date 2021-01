Zona Rossa per 2 settimane, è appena arrivato l’annuncio: “La decisione è presa” (Di giovedì 14 gennaio 2021) La Zona Rossa per la Sicilia è ormai scontata. Se non sarà il governo centrale a dichiararla, le restrizioni arriveranno tramite un'ordinanza regionale. La conferma arriva da Palazzo d'Orleans. "Alla luce dell’aumento dei contagi, che è ulteriormente progredito rispetto alla scorsa settimana, abbiamo sottoposto al governo centrale la proposta di dichiarare per due settimane la Zona Rossa in Sicilia - dice Musumeci -. (Continua..) L’istanza sarà valutata nella cabina di regia convocata per domani a Roma e, ove la nostra richiesta non dovesse essere accolta, prudenzialmente domani stesso procederò con mia ordinanza ad applicare le limitazioni previste per le zone rosse in tutte le aree regionali a maggiore incidenza di contagio, come peraltro richiesto da numerosi sindaci". L'annuncio arriva ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 14 gennaio 2021) Laper la Sicilia è ormai scontata. Se non sarà il governo centrale a dichiararla, le restrizioni arriveranno tramite un'ordinanza regionale. La conferma arriva da Palazzo d'Orleans. "Alla luce dell’aumento dei contagi, che è ulteriormente progredito rispetto alla scorsa settimana, abbiamo sottoposto al governo centrale la proposta di dichiarare per duelain Sicilia - dice Musumeci -. (Continua..) L’istanza sarà valutata nella cabina di regia convocata per domani a Roma e, ove la nostra richiesta non dovesse essere accolta, prudenzialmente domani stesso procederò con mia ordinanza ad applicare le limitazioni previste per le zone rosse in tutte le aree regionali a maggiore incidenza di contagio, come peraltro richiesto da numerosi sindaci". L'annuncio arriva ...

