Zack Snyder's Justice League: Harry Lennix conferma che sarà Martian Manhunter (Di giovedì 14 gennaio 2021) Harry Lennix ha parlato di Zack Snyder's Justice League, progetto in arrivo su HBO Max nel 2021, confermando che interpreterà Martian Manhunter. In Zack Snyder's Justice League, la versione del film che arriverà su HBO Max in quattro parti, avrà nel proprio cast anche Harry Lennix che ha confermato di interpretare sullo schermo Martian Manhunter. Il supereroe extraterrestre avrebbe dovuto essere coinvolto nella storia del lungometraggio, tuttavia le riprese della serie The Blacklist avevano impedito all'attore di essere coinvolto nel lavoro sul set. Harry ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 14 gennaio 2021)ha parlato di's, progetto in arrivo su HBO Max nel 2021,ndo che interpreterà. In's, la versione del film che arriverà su HBO Max in quattro parti, avrà nel proprio cast ancheche hato di interpretare sullo schermo. Il supereroe extraterrestre avrebbe dovuto essere coinvolto nella storia del lungometraggio, tuttavia le riprese della serie The Blacklist avevano impedito all'attore di essere coinvolto nel lavoro sul set....

