The Last of Us: presto notizie sulla serie TV HBO! (Di giovedì 14 gennaio 2021) The Last of Us sta per arrivare sul piccolo schermo grazie ad una serie TV targata HBO. Tuttavia, dal suo annuncio non ci sono state ulteriori notizie a riguardo, ma sembra che presto questo potrebbe cambiare. A specificarlo è proprio Craig Mazin, showrunner e sceneggiatore della serie, il quale ha dichiarato che sarebbero in arrivo alcune "modeste" notizie sulla serie TV. Secondo quanto specificato dal sito IMDB, Mazin sta lavorando anche alla sceneggiatura del film ispirato a Borderlands e diretto da Eli Roth, che dovrebbe iniziare le riprese relativamente presto, così come un progetto senza titolo dei Pirati dei Caraibi, che è ancora relativamente all'inizio della produzione. Sappiamo che il collaboratore di Mazin, Johan Renck, ha ...

