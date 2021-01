Resident Evil Village mostrerà gameplay, trailer e nuove informazioni nell'imminente Resident Evil Showcase (Di giovedì 14 gennaio 2021) Capcom ospiterà un Resident Evil Showcase il 21 gennaio alle 23:00 ora italiana, dove condividerà alcune informazioni legate a Resident Evil Village. Tra questi nuovi dettagli possiamo aspettarci un nuovo trailer un gameplay in anteprima mondiale. Tuttavia non si parlerà solamente del prossimo gioco della serie, ma Capcom ha in serbo ulteriori notizie riguardanti il franchise di Resident Evil. Una tra queste potrebbe essere la data di uscita del film reboot trapelata poche ore fa da un sito tedesco? Non ci resta che aspettare il 21 gennaio per scoprire quali sono tutte le novità che la società ha in ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 14 gennaio 2021) Capcom ospiterà unil 21 gennaio alle 23:00 ora italiana, dove condividerà alcunelegate a. Tra questi nuovi dettagli possiamo aspettarci un nuovounin anteprima mondiale. Tuttavia non si parlerà solamente del prossimo gioco della serie, ma Capcom ha in serbo ulteriori notizie riguardanti il franchise di. Una tra queste potrebbe essere la data di uscita del film reboot trapelata poche ore fa da un sito tedesco? Non ci resta che aspettare il 21 gennaio per scoprire quali sono tutte le novità che la società ha in ...

