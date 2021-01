Renzi lascia Conte col cerino in mano. (Di giovedì 14 gennaio 2021) di Redazione. Chi pensava che Matteo Renzi bluffasse, si sbagliava di grosso. Dimissioni per le ministre di Italia Viva, Teresa Bellanova e Elena Bonetti e per... Leggi su freeskipper (Di giovedì 14 gennaio 2021) di Redazione. Chi pensava che Matteobluffasse, si sbagliava di grosso. Dimissioni per le ministre di Italia Viva, Teresa Bellanova e Elena Bonetti e per...

PiazzapulitaLA7 : Quello che lascia sbalorditi è il fatto che la crisi al buio Renzi l'abbia fatta a casa sua. È lui che ha spento la… - matteoc1951 : RT @serebellardinel: Da “Disperato” a “Sleale”, la stampa estera massacra #Renzi!!!La manovra di Renzi arriva nel momento peggiore per l’#I… - Marco94607833 : RT @mariellarosati: #SabinoCassese a Piazza Pulita illustra la lettera di #ItaliaViva, e la sostiene . Subito tentativo di Padellaro, di da… - LuluLubagh : RT @Tremenoventi: Sarebbe un finale perfetto vedere Renzi che lascia la politica per dedicarsi a tempo pieno alla sua carriere da meme - LucaCapra67 : RT @elizabethmaci: @mariotoscana196 @CarloCalenda No, sa che @matteorenzi lo sosterrà a Roma xe’ è la cosa giusta e lui fa sempre la cosa g… -