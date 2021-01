Papa Francesco e l'emerito Benedetto XVI hanno ricevuto la prima dose del vaccino (Di giovedì 14 gennaio 2021) Una bella notizia. Papa Francesco ha ricevuto la prima dose del vaccino anti-Covid di Pfizer. La somministrazione è avvenuta nell'ambulatorio allestito davanti all'Aula Nervi, che ospitava, prima ... Leggi su globalist (Di giovedì 14 gennaio 2021) Una bella notizia.haladelanti-Covid di Pfizer. La somministrazione è avvenuta nell'ambulatorio allestito davanti all'Aula Nervi, che ospitava,...

Pontifex_it : Una società è tanto più umana quanto più sa prendersi cura dei suoi membri fragili e sofferenti, e sa farlo con eff… - HuffPostItalia : Papa Francesco si è vaccinato contro il Covid - vaticannews_it : #14gennaio #vaccinoCovid Prosegue la campagna vaccinale in Vaticano, iniziata la mattina di mercoledì 13 gennaio do… - giuliog : RT @vaticannews_it: #14gennaio #vaccinoCovid Prosegue la campagna vaccinale in Vaticano, iniziata la mattina di mercoledì 13 gennaio dopo l… - MGualtierotti : RT @Avvenire_Nei: Campagna anticovid in Vaticano, vaccinati papa Francesco e l'emerito Benedetto -